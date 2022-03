Juve-Salernitana 2-0, il tabellino

TORINO - Dopo il ko in Champions League contro il Villareal, la Juve torna a sorridere, superando in campionato la Salernitana per (2-0). All'Allianz Stadium decisive le reti di Dybala e Vlahovic nel primo tempo. Tre punti importantissimi, che consentono ai bianconeri di avvicinarsi all'Inter, ora distante solo un punto e prossimo avversario dopo la sosta per le nazionali tra due settimane.