Gran Galà del Calcio 2021, Lukaku e Girelli migliori dell'anno

TORINO - Sono stati svelati i vincitori dell'edizione 2021 del Gran Galà del Calcio AIC, con premi consegnati direttamente presso i centri sportivi delle squadre per via dell'impossibilità di organizzare la consueta celebrazione. A vincere i trofei di migliore giocatore e migliore giocatrice dell'anno sono stati l'ex Inter Romelu Lukaku (oggi al Chelsea) e la juventina Cristiana Girelli . L'attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte si è aggiudicato invece il titolo di Allenatore dell'Anno per il lavoro svolto l'anno scorso sulla panchina dell'Inter. Lo stesso club nerazzurro ha ottenuto il riconoscimento quale Società dell'Anno. Secondo successo consecutivo per l'arbitro Daniele Orsato, mentre tra i Giovani di Serie B è stato Samuele Ricci a vincere dopo la grande annata in maglia Empoli.

La top 11

Il sondaggio riservato ai tifosi (e concluso con la bellezza di quasi 35mila voti complessivi) "Vota il Gol by TIMVISION" ha premiato Mattia Zaccagni per la rete realizzata in Spezia-Verona del 3 gennaio 2021 e Barbara Bonansea per il gol di Juventus-Empoli del 20 agosto 2020. Eletta anche la Top 11 maschile, ruolo per ruolo, schierata con un 4-2-3-1: Donnarumma; Hakimi, De Vrij, Bastoni, Theo Hernandez; Barella, Kessie; Chiesa, Cristiano Ronaldo, Muriel; Lukaku. Nella selezione femminile premiati in particolare i blocchi di Juventus e Roma, con Francesca Durante in porta e Benedetta Glionna in attacco uniche eccezioni.