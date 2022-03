Serie A, anticipi e posticipi: Juve-Inter domenica alle ore 20:45

Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo del campionato dalla 31ª giornata alla 33ª giornata con date ed orari. Il derby d'Italia tra Juve e Inter andrà in scena domenica 3 aprile alle 20.45, visibile in diretta solo su Dazn. Mentre sabato 2 aprile alle ore 20:45 ci sarà la sfida tra Salernitana e Torino. Poi i bianconeri saranno poi impegnati in casa del Cagliari sabato 9 aprile alle 20.45 mentre i granata ospiteranno il Milan di Pioli domenica 10 aprile alle 20:45. Infine la Juventus sarà impegnata contro il Bologna sabato 16 aprile alle 18:30, mentre il Torino sfiderà la Lazio all'Olimpico sabato 16 aprile alle 20:45. Sempre nella 33ª giornata andrà in scena la sfida tra Napoli e Roma che si giocherà nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile alle ore 19.