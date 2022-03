Pronta la "Serie A Cup" nella sosta per Qatar 2022

Per la seconda volta consecutiva l'Italia vedrà il Mondiale da casa e non parteciperà all'edizione in programma nell'inverno prossimo in Qatar. Saranno più di 50 giorni di sosta durante il quale le squadre della serie A dovranno trovare il modo di tenere occupati i calciatori che non parteciperanno alla rassegna iridata. Per questo la Lega calcio sta pensando ad un torneo, una sorta di "Serie A Cup", da svolgere con una fase a gironi e poi una fase finale per assegnare il trofeo magari da disputarsi all'estero, o Stati Uniti o Emitari. Nei giorni scorsi alcuni delegati della Lega hanno fatto visita ad alcuni impianti in Florida dove si potrebbe svolgere questa fase finale. Sarebbe anche un buon modo per promuovere il prodotto calcio italiano proprio in questo momento complicato dal punto di vista dei risultati ma in mercati che si sono sempre dimostrati molto attratti dai nostri campioni

Problemi di budget Sono emersi però problemi di budget, infatti più di 1000 persone dovrebbero spostarsi da un continente all'altro per disputare questa fase finale con conseguente costi abbastanza complicati da affrontare oggi. Altro problema è la non completa adesione all'idea da parte di tutti i club di serie A: i club medio piccoli vedrebbero di buon occhio la,possibilità di misurarsi ancora in un torneo forse più abbordabile proprio perchè, e quì che sorgono le perplessità delle grandi di A, mancherebbero molti tra i giocatori migliori impegnati con le rispettive nazionali alla rassegna iridata a fare la differenza. Al mondiale in Russia si è calcolato che furono 58 i giocatori della nostra serie A a partecipare alla fase finale, si crede che anche in Qatar il numero potrebbe essere lo stesso, ecco che per andare incontro a delle mancanze di rosa, si pensa che i club potrebbero ricorrere a dei prestiti all'estero o dalla nostra serie B.