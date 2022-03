L'Inter al Coni per il 3-0 contro il Bologna: udienza il 13 aprile

ROMA - Fissata per il 13 aprile l'udienza del Collegio di Garanzia che esaminerà il ricorso dell'Inter, che chiedeva la vittoria per 3-0 a tavolino nella gara contro il Bologna non disputata lo scorso 6 gennaio al Dall'Ara a causa dei tanti casi Covid tra gli emiliani. Il giudice sportivo, in primo grado, e la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, in secondo grado, avevano ordinato il recupero della gara, senza nessuna sanzione per il Bologna, che era stato posto in isolamento dalla Asl. Sempre il 13 aprile, a partire dalle 15, sarà esaminato anche il ricorso dell'Udinese contro l'omologazione della partita del 9 gennaio persa 6-2 con l'Atalanta e quello dei medici della Lazio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, inibiti per 5 mesi per il caso tamponi.