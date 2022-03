TORINO - Attraverso una storia pubblicata sul proprio account Instagram, il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al suo connazionale Sinisa Mihajlovic, che questa mattina in conferenza stampa ha spiegato che dovrà assentarsi dalla panchina del Bologna per alcune partite per essere ricoverato e scongiurare una possibile ricomparsa della leucemia.