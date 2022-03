Empoli, Vicario cuore d'oro: accolti in casa bimbo e mamma da Ucraina

"Con il mio amico Milan. Uniti per l'Ucraina". Con queste parole il portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario, ha postato su Instagram una foto che lo immortala accanto al sorridente Milan, bambino ucraino che il giocatore ha ospitato nella sua casa di Udine. Oltre al piccolo di 11 anni l'estremo difensore ha accolto anche la giovane madre, in fuga dalle bombe russe. Vicario ha fatto conoscenza con Milan a Udine, dove il 25enne è nato e dove vivono i suoi genitori, per poi regalare al bambino la maglia numero 13 che indossa con il club toscano. Anche i social dell'Empoli sottolineano il gesto del loro portiere. "Dall'Ucraina all'Italia, da Dnipro a Udine: il nostro Guglielmo Vicario e la sua famiglia - scrive su Facebook il club allenato da Aurelio Andreazzoli - hanno accolto e ospiteranno il piccolo Milan e la madre Hanna. Per fuggire dalla guerra, per ricominciare".