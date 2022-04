Diretta Lazio-Sassuolo ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - “Pretendo orgoglio e razione. Sono arrabbiato con i giocatori e con me stesso per il derby. Occhio al Sassuolo, è una delle squadre italiane più forte”. Maurizio Sarri carica la Lazio in conferenza stampa prima del match contro i neroverdi all’Olimpico. Otto partite, otto finali. I biancocelesti vanno a caccia ancora di un posto in Europa. Dionisi però, tenta il colpo: “La Lazio è forte, arriva dal derby perso, vorrà riscattare la prestazione. Poi c'è l'incognita della sosta che si porta dietro vantaggi e svantaggi, dovremo dimostrare di riniziare e di avere voglia di ripartire da dove abbiamo finito, cosa non facile”. La sfida tra Lazio e Sassuolo è quella che ha visto più gol in Serie A considerando le partite con i neroverdi in campo: 58 reti in 17 precedenti, una media 3.4 a partita.