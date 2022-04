Diretta Salernitana-Torino ore 20:45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, il Torino cerca sul campo della Salernitana una vittoria che manca dal quindici gennaio (successo sul campo della Sampdoria). Gli uomini di Juric si affideranno a Belotti, stuzzicato alla vigilia dal tecnico granata: "Se gioca come contro l'Inter è un top player, mentre in trasferta è stato spesso inesistente. Voglio da lui nove partite a grandi livelli, poi per il rinnovo di contratto si valuterà a fine campionato". Il Torino resta a metà classifica, l'allenatore sa come restituire stimoli: "Si è fatto un lavoro eccezionale fino alla scorsa sosta, poi gli ultimi risultati hanno sminuito un po' il lavoro - ha dichiarato Juric - e adesso ci mancano nove gare per dare un senso positivo a questa stagione". La Salernitana crede ancora nella salvezza. "Da qui alla fine saranno tutte partite importanti, dobbiamo produrre il massimo per ottenere il massimo. Nella sosta abbiamo lavorato in maniera importante, crediamo in quello che facciamo e abbiamo grande entusiasmo e voglia", ha detto il tecnico Nicola.