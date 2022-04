Diretta Spezia-Venezia ore 15:00 come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Per Spezia e Venezia il match della 31ª giornata di campionato in scena al Picco è uno vero scontro diretto per la salvezza. Da una parte i ragazzi di Thiago Motta hanno la chance si poter sigillare la permanenza in Serie A in quanto vantano 7 punti di vantaggio (oltre al 2-1 del match di andata) sui lagunari che non hanno altre alternative se non vincere (18° posto a quota 22 punti con una gara in meno). In occasione della partita odierna Paolo Zanetti avrà a disposizione sia Johnsen che Cuisance che prima della sosta non erano stati convocati per la sfida contro la Sampdoria. Lo Spezia ha costruito la sua gran stagione proprio tra le mura amiche: 22 punti conquistati su 29 in classifica.