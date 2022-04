Spezia-Venezia 1-0, Motta sorride con Gyasi: Zanetti sprofonda

LA SPEZIA - Il primo match della 31ª giornata di Serie A va in archivio con il prezioso successo dello Spezia, che si impone 1-0 sul Venezia e si avvicina alla salvezza. I ragazzi di Thiago Motta, reduci da cinque ko nelle precedenti sei partite in campionato, salgono a 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto, che vede appaiati il Genoa e proprio il Venezia di Paolo Zanetti, alla quinta sconfitta consecutiva.

Spezia-Venezia, il primo tempo

Lo Spezia si presenta sul terreno di gioco al completo, a parte il lungodegente Sena: il tecnico Thiago Motta si affida in attacco ad Agudelo centravanti con Kovalenko e Gyasi a spalleggiarlo. Il Venezia, privo di Henry (squalificato), Romero e Lezzerini, risponde con un 4-3-3 speculare a quello degli Aquilotti: in porta c'è Maenpaa mentre la punta è Okereke, affiancato da Aramu e Johnsen; in panchina non c'è l'allenatore Zanetti, squalificato, sostituito dal vice Alberto Bertolini. Il primo tempo è equilibrato, pur con una prevalenza territoriale dei padroni di casa: il primo lampo del match è un tiro al 34' di Bastoni, che costringe Maenpaa alla respinta con di piede. Quattro minuti più tardi trema la traversa della porta di Provedel, colpita da un tiro su punizione di Aramu. Si va al riposo sullo 0-0.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Gyasi decide la partita al 94'

Nella prima parte della ripresa il Venezia prova a pungere: al 60' Aramu, decisivo nel successo lagunare a La Spezia del luglio 2020, manca un'ottima occasione. Il destro dell'attaccante di Zanetti, da posizione ravvicinata ma decentrata, finisce ampiamente a lato. Aramu ci riprova tre minuti più tardi dalla distanza, ma il suo rasoterra è troppo lento per non essere bloccato da Provedel. Al 78' è lo Spezia ad affacciarsi verso l'area veneta su un calcio di punizione di Bastoni: Amian, da pochi passi, colpisce di testa e Caldara spazza via non lontano dalla linea di porta. Quando la gara sembra inchiodata ormai sullo 0-0, ecco che arriva il gol vittoria dello Spezia: al 94' Manaj fa partire un diagonale rasoterra, Maenpaa respinge senza trattenere e Gyasi si avventa sul pallone, appoggiandolo in rete. Il Picco esplode di gioia: lo Spezia conquista tre punti d'oro, il Venezia, invece, sprofonda verso la retrocessione.