Salernitana-Torino 0-1: Belotti regala i tre punti a Juric

Salernitana-Torino, tabellino e statistiche

Belotti sblocca la partita su calcio di rigore

Allo Stadio Arechi di Salerno si sfidano Salernitana e Torino nella 31esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre vogliono i tre punti, con Nicola che insegue la sua prima vittoria sulla panchina della Salernitana mentre Juric è a caccia di un successo che manca dal 15 gennaio scorso, 2-1 con la Sampdoria: da allora solo quattro pareggi e quattro sconfitte per i granata. Davide Nicola, ex della sfida come allenatore nella scorsa stagione del Torino, punta su Djuric al centro dell'attacco con Bonazzoli e Verdi a supporto mentre Juric si affida Belotti con Pjaca e Lukic alle sue spalle. Partenza subito aggressiva dei padroni di casa che sfruttano le fasce per creare le prime occasioni della partita. Il primo pericolo per il Torino arriva all'8': Mazzocchi crossa in area per Verdi che si gira e tira di prima, provvidenziale l'intervento di Berisha che devia sul palo. Il Torino reagisce immediatamente e si porta in avanti a caccia del gol. Al 14' ci prova Pjaca dal limite ma Sepe interviene. Poi al 15' Belotti tiene palla in area e Fazio interviene fallosamente: l'arbitro fischia subito il calcio di rigore e ammonisce il difensore ex Roma. Dal dischetto si presenta proprio il capitano granata che però si lascia ipnotizzare da Sepe che riesce a respingere il pallone. Interviene però il Var che richiama Piccinini per la posizione irregolare di Sepe che non aveva i due piedi sulla linea al momento del tiro: il calcio di rigore va ripetuto. Si presenta ancora Belotti che stavolta non sbaglia e trova il gol del vantaggio per il Torino. Reazione immediata della Salernitana con l'ottima punizione di Radovanovic ma è il Torino a sfiorare il raddoppio: al 26' Fazio perde palla nella sua area, ci arriva Belotti che si trova a tu per tu con Sepe ma sbaglia calciando contro il portiere. Nel finale del primo tempo brutto scontro aereo tra Izzo e Djuric con il gioco che si ferma per una brutta ferita del difensore granata. I ritmi rimangono alti con buone occasioni per entrambe le formazioni ma i primi 45 minuti si chiudono con il vantaggio del Torino per 1-0.