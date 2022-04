Salernitana-Torino 0-1, il tabellino

SALERNO - Il Torino vince di misura all'Arechi contro la Salernitana. Vantaggio granata con Belotti su rigore al secondo tentativo (il primo era stato parato da Sepe ma Gyomber era entrato in area prima del tiro). Il penalty è stato causato da Fazio per un fallo su Belotti. Ad inizio ripresa, segna anche Singo, ma il Var rileva l'offside. La Salernitana, nel finale, resta in 10 per il secondo giallo rimediato da Fazio.