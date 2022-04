GENOVA - Nella 31ª giornata di Serie A la Sampdoria ospita la Roma allo Stadio Luigi Ferraris. Obiettivi diversi per le due squadre con i giallorossi reduci dalla vittoria per 3-0 contro la Lazio nel derby e che non perdono da ben 9 giornate in cui ha conquistato 5 vittorie e 4 pareggi, mentre i blucerchiati sono reduci dall'importante vittoria contro il Venezia per 2-0 ma prima di quella erano arrivate tre pesanti sconfitte contro Atalanta, Udinese e Juventus. In classifica la Roma è ancora in corsa per un posto in Europa, attualmente al settimo posto con 51 punti, gli stessi dell'Atalanta e a -1 dalla Lazio di Sarri. Il quarto posto occupato dalla Juventus è invece distante 8 punti. La Sampdoria è invece al sedicesimo posto ed ha bisogno di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, con il Genoa terzultimo distante 7 punti. Si tratta della sfida numero 63 Liguria, con 30 vittorie per i padroni di casa, 23 pareggi e 10 affermazioni dei giallorossi. L'ultimo precedente al Luigi Ferraris risale al 2 maggio del 2021: vittoria della Sampdoria di Ranieri per 2-0 con le reti di Silva e Jankto, per la Roma di Fonseca anche un rigore sbagliato da Dzeko.