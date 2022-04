Diretta Juve-Inter ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - "Vogliamo battere i campioni d'Italia e consolidare il quarto posto". Così ha parlato Massimiliano Allegri alla vigilia del big match della 31ª giornata di Serie A, che vedrà la sua Juve ospitare l'Inter in un attesissimo derby d'Italia. L'allenatore bianconero non avrà a disposizione lo squalificato Luca Pellegrini e i lungodegenti Chiesa, Mc Kennie e Kaio Jorge mentre sono al completo i nerazzurri di Simone Inzaghi, a caccia di una vittoria che consenta loro di restare in lotta per lo scudetto insieme a Milan e Napoli: "È l'occasione migliore per lanciare un segnale" ha detto l'allenatore interista prima della super sfida.