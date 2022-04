FIRENZE - Fiorentina e Empoli aprono la domenica della 31ª giornata di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi la viola vuole continuare a sognare l'Europa . La squadra di Italiano è reduce da 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 partite e soprattuto dal pareggio per 1-1 contro l'Inter di Inzaghi nell'ultimo turno. Grazie a questi risultati la Fiorentina è attualmente all'ottavo posto con 47 punti a -4 da Roma e Atalanta e a -5 dalla Lazio. Situazione diversa per l'Empoli, +11 sulla zona retrocessione ma a secco di vittorie da ben 13 giornate (7 pareggi e 6 sconfitte) ovvero dalla vittoria sul campo del Napoli del 12 dicembre scorso. Andreazzoli vuole dunque una scossa dalla sua squadra, con l'occasione di chiudere definitivamente il discorso salvezza . Contando anche la Coppa Italia sarà il derby dell’Arno numero 29 con un bilancio che sorride alla Fiorentina: 15 sfide vinte con 7 vittorie dell’Empoli e 7 pareggi.

La diretta di Fiorentina-Empoli

Dove vedere Fiorentina-Empoli in tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Empoli, in programma alle ore 12:30 allo Stadio Artemio Franchi e valida per la 31ª giornata di Serie A, sarà disponibile in streaming su Dazn. La partita sarà visibile anche su Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikone, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Terzic, M. Quarta, Nastasic, Amrabat, Duncan, Callejon, Saponara, Sottil, Piatek, Kokorin, Rosati. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola. Squalificati: -. Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Odriozola, Torreira.