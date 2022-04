Sampdoria-Roma 0-1: Mkhitaryan regala la vittoria a Mourinho

GENOVA - Dopo il successo nel derby e la pausa per le nazionali, la Roma prosegue la rincorsa al quarto posto vincendo in casa della Sampdoria. La formazione di Mourinho riesce a vincere 1-0 sul campo dei blucerchiati grazie al gol di Mkhitaryan nel primo tempo, trova la quarta vittoria delle ultime 5 giornate, sorpassa nuovamente la Lazio in classifica e sale in quinta posizione a quota 54 punti. Momentaneamente, prima di Juve-Inter, a meno 5 dai bianconeri. Quarto ko nelle ultime 5 giornate, invece, per la Samp di Giampaolo che veniva dalla vittoria a Venezia. I blucerchiati rimangono così in 16esima posizione con 29 punti.