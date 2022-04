Juve-Inter, messaggio di pace per l'Ucraina: emozioni allo Stadium

TORINO - Un prepartita insolito per una gara di serie A, ma con un messaggio potentissimo da lanciare. A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'attesissimo Derby d'Italia tra Juventus-Inter, sul prato dell'Allianz Stadium l'artista italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go_A, hanno cantato "Imagine" di John Lennon, mentre i 22 calciatori bianconeri e nerazzurri e i tre arbitri erano abbracciati. Un pensiero per il conflitto che da oltre un mese sta seminando il terrore nell'est Europa e una canzone simbolo di pace per chiedere la cessazione della guerra in Ucraina. Alla fine dell'esibizione, l'abbraccio delle cantanti e il lungo applauso di un Allianz Stadium visibilmente commosso.