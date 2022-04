Diretta Milan-Bologna ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan, impegnato stasera alle ore 20.45 nel posticipo della 31ª giornata di Serie A contro il Bologna, è chiamato a rispondere alle vittorie di ieri di Napoli e Inter. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, hanno battuto 3-1 l'Atalanta a Bergamo e momentaneamente hanno raggiungo in vetta i rossoneri, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi sono riusciti ad espugnare l'Allianz Stadium superando 1-0 la Juve grazie alla rete su rigore di Calhanoglu. La pressione, dunque, è ora tutta sulla formazione di Stefano Pioli, reduce da otto risultati utili consecutivi e tre 1-0 di fila contro Napoli, Empoli e Cagliari. La prossima sarà la panchina numero 100 di Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) il tecnico originario di Parma è l’allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.04 a match. Con un successo in questa partita il Milan salirebbe a quota 69 punti in 31 giornate: nell’era dei tre punti a vittoria sarebbe il terzo miglior risultato per i rossoneri a questo punto della stagione in Serie A, dopo i 70 del 2005/06 e i 76 del 2003/04. Il Bologna, invece, arriva da quattro turni senza vittorie, ma i rossoblù vogliono regalare una grande gioia al tecnico Sinisa Mihajlovic che, poco più di una settimana fa, ha annunciato il ritorno della malattia. In questo match si sfideranno la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (Milan, 21) e quella che invece ne ha realizzati meno nei primi 30 minuti di gioco (Bologna, quattro).