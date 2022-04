Diretta Verona-Genoa ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Il redivivo Genoa di Alexander Blessin sale a Verona con la volontà di raccogliere nuovi punti salvezza, dopo aver ritrovato il successo dopo 6 mesi, nell'ultimo turno, contro il Torino. L'allenatore tedesco del Grifone è ancora imbattuto (7 pareggi e una vittoria) da quando si è insediato al posto di Shevchenko. Il Verona di Igor Tudor, dal canto suo, non vuole concedersi passi falsi, dall'alto del sesto attacco del campionato, con 55 gol segnati, uno in meno di Milan, Napoli e Sassuolo. Gli scaligeri sono reduci da tre gare senza vittorie e non vogliono proseguire la loro striscia negativa. All'andata, a Marassi, il match si è chiuso con uno scoppiettante 3-3.