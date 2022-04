Boniek: "Juve-Inter? Non è bello vedere giocatori appena sfiorati che vanno giù"

"È stata una bella partita, sentita da tutte e due le parti: quando si vince segnando un gol è meritato, anche se la Juventus è stata poco fortunata. L'Inter però è stata molto brava". Così l'ex attaccante bianconero Zbigniew Boniek ha commentato la sfida dell'Allianz Stadium ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1. "Alla fine prevalgono polemiche, accuse e analisi approfondite su cose scontate. L'unica cosa che mi dà fastidio nel calcio di oggi è che i calciatori sono forti fisicamente ma cascano come prugne appena toccati o sfiorati da qualcuno". A proposito dell'episodio che ha deciso la gara, il contatto in area juventina tra Dumfries e Morata: "Uno che mette il piede sopra quello di un altro compie un fallo, ma è talmente casuale che con il movimento può succedere. Il calcio è dinamico, è chiaro che può capitare: secondo il regolamento è rigore, ma non vorrei che ora il calcio assomigliasse al basket, uno sport senza contatto. È un rigore morbido morbido. La ripetizione? Il Var è intervenuto perché l'arbitro non avrebbe convalidato il gol ma avrebbe dato punizione alla Juve".

Boniek su Dybala e la volata scudetto Da grande punta del passato, Boniek, 66 anni, vice-presidente dell'Uefa, non può astenersi da una battuta su Dybala: "È un grande giocatore, può fare la differenza ma oltre al valore tecnico ci sono procuratori e calciatori che vogliono guadagnare di più. Non ci trovo niente di scandaloso: quando un giocatore va in campo dà il meglio, poi quando scade il contratto chiede di andare a giocare altrove". La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato tre punti importantissimi in ottica scudetto. A proposito della volata finale per il Tricolore, l'ex attaccante amette: "Pensavo potesse essere una corsa a quattro, credevo che la Juve si riagganciasse al gruppo, invece dopo la sconfitta di ieri lo stesso Allegri ha detto che per lo scudetto è finita. Una volta l'Inter sembra più forte, un altra il Milan più equilibrato e il Napoli più spumeggiante: può vincere ognuna di queste tre squadre". Degli azzurri, vittoriosi per 3-1 sul campo dell'Atalanta, loda il connazionale Piotr Zielinski: "Può fare la differenza in ogni momento, Spalletti ultimamente lo fa partire dalla panchina e se uno come lui non gioca tra i titolari significa che il Napoli è davvero forte. Per me lui è un otto e mezzo, costruisce più che difendere: è uno dei migliori centrocampisti in circolazione". Nedved: "Dybala all'Inter? Non ne voglio parlare"