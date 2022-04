Milan-Bologna 0-0: Pioli rimane in testa a +1 sul Napoli

Milan-Bologna, tabellino e statistiche

Tante occasioni ma i primi 45' si chiudono sullo 0-0

La 31esima giornata di Serie A si chiude a San Siro con la sfida tra Milan e Bologna. I rossoneri sono chiamati a rispondere ai successi di Napoli e Inter per difendere il primo posto in classifica mentre i rossoblù vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza. Pioli punta su Giroud come punta supportato da Leao, Diaz e Messias mentre il Bologna, con Emilio De Leo in panchina al posto di Mihajlovic, scende in campo con la coppia d'attacco formata da Barrow e Arnautovic. Ritmi subito alti a San Siro, con entrambe le squadre che creano ottime occasioni già nei primi minuti. Al 4' ci prova Kalulu con un colpo di testa, poi poco dopo rispondono Dijks e Aebischer che impegnano Maignan. Al 13' c'è Theo Hernandez che spaventa Skorupski con un tiro violento da fuori area. Poco dopo si accende Leao che supera la difesa avversaria con i suoi scatti, poi al 17' Kalulu gli serve un ottimo pallone al limite dell'area ma il suo tiro finisce alto. Reazione del Bologna che si porta nuovamente in avanti e trova buone occasioni con Arnautovic, Aebischers e soprattuto con Barrow che al 27' trova un incredibile tiro dalla distanza su cui Maignan si supera respingendo in angolo. Non c'è un attimo di respiro in questa fase della partita e stavolta è il Milan a ripartire e a creare occasioni. Ci provano Calabria e Leao poi al 33' Theo Hernandez ci prova ancora da fuori con un tiro violento che esce di pochissimo. Al 42' arriva un ottimo pallone per Giroud che di testa anticipa Theate, para però Skorupski. Ancora Milan nel finale, ancora Giroud che riceve il cross di Tonali e trova un gran colpo di testa, Skorupski vola e salva il risultato. Si chiude così un primo tempo divertente e giocato a ritmi altissimi. Nonostante le tante occasioni però il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

Il Milan crea ma non concretizza: finisce senza reti

Milan subito aggressivo nella ripresa a caccia del gol per sbloccare la gara. Al 47' Leao scambia con Diaz e trova il tiro in area, Skorupski devia con i piedi. Continuano a spingere i rossoneri con il tiro da fuori di Bennacer e ancora Leao che prova a spaccare la partita con le sue ripartenze ma finisce col perdere spesso la palla. Al 61' parte una nuova azione dall'asse Theo-Leao, la palla arriva a Calabria che prova il diagonale e sfiora la porta di pochi centimetri. Al 68' buona occasione per il Milan con Leao che serve Rebic solo in area che però spreca e spara alto. Al 69' arrivano gli applausi di San Siro che accolgono l'entrata in campo di Ibrahimovic (che prende il posto di Giroud) seguiti poi dai fischi per l'ingresso di Kessié (che prende il posto di Bennacer). Al 79' duro scontro in area tra Ibrahimovic e Medel in area con un violento scontro di testa che causa ad entrambi una vistosa perdita di sangue. Va peggio al difensore cileno, costretto al cambio. All'83' ci prova Florenzi (entrato al posto di Calabria) da lontanissimo, Skorupski para senza problemi. All'86' punizione di Tonali che serve benissimo Tomori che da ottima posizione però colpisce male di testa. Assalto nel finale del Milan che prova il tutto per tutto lanciandosi in avanti. Al 91' ci prova Ibrahimovic che nonostante la ferita prova un colpo di testa che finisce di poco fuori. Al 94' da calcio d'angolo arriva l'ottimo colpo di testa di Rebic, grande reazione di Skorupski che ancora è provvidenziale per salvare il risultato. Triplice fischio dell'arbitro e la partita si chiude senza reti: Napoli e Inter si avvicinano alla vetta.