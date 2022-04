Serie A, il calendario di Milan, Napoli e Inter nella corsa scudetto

ROMA - Il Milan frena con il Bologna, ma mantiene la vetta della classifica. Gli uomini di Stefano Pioli restano in testa con 67 punti. Uno in più sul Napoli di Luciano Spalletti, uscito vittorioso dal big match contro l'Atalanta. Terza a 63 punti è l'Inter di Simone Inzaghi, che si è rilanciata vincendo a Torino: i campioni d'Italia hanno una gara in più da giocare rispetto alle avversarie, il recupero in casa del Bologna, fissato al 27 aprile. Il calendario risulterà decisivo, insieme ai risultati negli scontri diretti e alla differenza reti. Il Milan è avanti rispetto all'Inter, avendo pareggiato 1-1 il derby d'andata e vinto al ritorno 2-1. I nerazzurri hanno invece lo scontro diretto a favore contro il Napoli (avendo battuto gli azzurri a Milano 3-2 e pareggiato a Napoli 1-1). Assoluta parità invece negli scontri diretti tra i rossoneri e gli azzurri: a Milano si imposero gli uomini di Spalletti 0-1, mentre al Diego Armando Maradona è risultato decisivo il gol di Giroud. La differenza reti sorride al Napoli: più 33, contro il più 27 del Milan. Ecco il calendario, quanto mai decisivo, delle tre formazioni in lotta per la vittoria dello scudetto.