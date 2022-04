Serie A, squalificati: Juve senza Morata e De Sciglio, Inter senza Lautaro

ROMA - In Serie A sono tredici i giocatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Marten De Roon (Atalanta), Alberto Grassi (Cagliari), Sebastiano Luperto (Empoli), Lucas Torreira (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Alvaro Morata, Mattia De Sciglio (Juventus), Frank Anguissa (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Bonazzoli, Federico Fazio (Salernitana), Davide Frattesi (Sassuolo), Roberto Pereyra (Udinese). Per Grassi e De Sciglio anche un'ammenda (rispettivamente 2 mila e 5 mila euro). Fra i dirigenti, due turni di stop al ds dell'Empoli, Pietro Accardi, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, reiteratamente rivolto espressioni irriguardose e insultanti al direttore di gara". Per quanto riguarda le società , multate Napoli (12 mila euro), Atalanta (8 mila euro), Salernitana e Verona (5 mila euro) e Genoa (3 mila euro).