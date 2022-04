Diretta Empoli-Spezia ore 15: dove vederla in tv e in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Due squadre divise da un solo punto in classifica e da pochi chilometri di distanza. Empoli-Spezia non è considerato un derby, ma tra i due club esiste da sempre una grande rivalità. Andreazzoli e Thiago Motta cercano, nello scontro diretto, i punti decisivi per la lotta salvezza. "Tornare a vincere? L'importante è non perdere - ha dichiarato alla vigilia il tecnico dei toscani, che ha cercato di allontanare le polemiche di Firenze: "Dobbiamo giocare con la testa, non con la pancia. A Firenze abbiamo condotto la sfida, ma è stato inutile". Thiago Motta lancia i suoi: "Stiamo bene e siamo molto carichi. Dimostriamolo in campo. Non facciamo calcoli, giochiamo ogni partita con la giusta forza".