Empoli-Spezia 0-0: Vicario e Provedel si superano, finisce senza reti

Empoli-Spezia, tabellino e statistiche

Pinamonti pericoloso, Provedel salva

Empoli e Spezia allo stadio Carlo Castellani aprono la 32ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre vogliono definitivamente chiudere il discorso salvezza, nonostante abbiano un buon distacco dalla zona retrocessione. Andreazzoli punta su Pinamonti unica punta con Bajrami e Di Francesco a supporto, mentre Thiago Motta si affida a Manaj al centro dell'attacco con Gyasi e Agudelo alle sue spalle. Il primo brivido della partita è all'8' con il tiro da fuori di Maggiore. La reazione dell'Empoli arriva al 15' con lo scatto di Di Francesco in area, Nikolau chiude sul primo palo ma rischia un clamoroso autogol. Partita con buoni ritmi, con entrambe le squadre che attaccano in avanti ma con l'Empoli che con il passare dei minuti inizia a schiacciare lo Spezia nella sua area. Al 36' la squadra di Andreazzoli sfiora il vantaggio: Pinamonti riceve da Bandinelli e fa partire un sinistro bloccato dall'intervento miracoloso di Provedel. Il primo tempo si chiude così senza reti.

Tante occasioni ma Provedel e Vicario si superano

Dopo un avvio molto lento e senza emozioni, la ripresa si accende al 62' con il guizzo di Agudelo che si inserisce in area e prova un tiro molto angolato, Vicario respinge. Segue la reazione dell'Empoli con il cross di Bajrami per La Mantia di testa, ancora una volta Provedel si supera e para. Sono Empoli in questa fase con La Mantia che ci prova al 76' ma Erlic trova la deviazione decisiva per salvare il risultato. Finale infuocato con lo Spezia all'87' che ci prova con Verde che calcia sul secondo palo, Vicario para ma non blocca, Nzola poi prova il tap-in e il portiere dell'Empoli si rende ancora protagonista salvando la sua porta per la seconda volta. Per l'Empoli si lancia in avanti Benassi che prova il tiro da dentro l'area, Provedel in tuffo mantiene la porta inviolata. All'ultimo secondo ci prova Henderson ma il risultato non si sblocca e la partita si chiude senza reti.