Inter-Verona, Tudor: "Nella ripresa potevamo riaprirla"

MILANO– Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN: "L'Inter ha dominato il primo tempo e ha meritato il doppio vantaggio. Sono stati più veloci e più bravi, hanno preparato bene la partita ed erano molto motivati. Nella ripresa siamo usciti meglio, meritavamo di segnare ma non ci siamo riusciti. Oggi l’Inter è entrata benissimo in partita giocando da dietro, perdevano le secondo palle mentre noi non bene. Devo ancora capire cosa non è andato. Nel secondo tempo potevamo riaprire la gara. A San Siro non è facile, dispiace per il primo tempo però andiamo avanti. Ilic ha la corsa e la qualità. Deve ancora cresce e poi può essere pronto per una big. I miei giocatori sono forti e possono ancora migliorare tanto".