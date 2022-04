Diretta Genoa-Lazio ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - C’è un Genoa a caccia della salvezza, c’è una Lazio che vuole punti per l’Europa. Al Ferrari sfida calda con Sarri che non ha mai perso contro il Grifone. I biancocelesti dopo la vittoria sul Sassuolo cercano continuità per rimanere in scia del quinto posto. Blessin dall’altra parte suona la carica: “Non ci possiamo più permettere passi falsi. Gli avversari sono fortissimi, voglio rivedere l’atteggiamento giusto”. Nelle ultime cinque sfide al Ferraris tra Genoa e Lazio in Serie A, entrambe le squadre sono sempre andate a segno e non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito (nell’ultima 1-1 il 3 gennaio 2021).