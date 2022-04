Diretta Napoli-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli non vuole di certo fermarsi ora dopo la vittoria contro l'Atalanta e con il sogno scudetto ancora vivo a una manciata di giornate dalla fine del campionato. Il nuovo ostacolo si chiama Fiorentina, ci sarà un Maradona stracolmo con 55 mila tifosi a spingere Spalletti e i suoi verso la speranza tricolore di una città intera. Non crederci a questo punto del campionato sarebbe ridicolo, lo ha ammesso lo stesso tecnico azzurro in conferenza stampa. Il Napoli si gioca tantissimo. Dall'altra parte Italiano sa che servirà la migliore Fiorentina per battere Insigne e compagni.