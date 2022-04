Genoa-Lazio 1-4: Marusic e tre gol Immobile, altri punti per l’Europa

GENOVA - Il cuore e la voglia non bastano al Genoa. Dentro un Ferraris caldissimo apre Marusic alla mezz’ora. Prima di andare negli spogliatoi raddoppia Immobile, che nella ripresa fa pure doppietta. L’autogol di Patric accende un minimo le speranze dei padroni di casa, ma serve a poco. Ciro-gol fa tris e fissa il risultato finale sul 4-1. La Lazio momentaneamente al quinto posto aspettando la Roma. Il Genoa invece, sempre penultimo e in difficoltà. Per la salvezza diventa durissima.

Genoa-Lazio, la cronaca

Posta in palio alta, i ritmi subito elevati. Immobile al 7’ ci prova subito con il mancino, palla fuori non di molto. Poco dopo risponde il Genoa: incornata di Ostigard e grande risposta di Strakosha che devia in angolo. I padroni di casa spingono e Amiri mette paura ancora al portiere della Lazio che respinge un bel destro. Al 28’ Piccoli giù in area, contatto dubbio con Acerbi. L’arbitro Manganiello lascia proseguire, poi dopo un controllo Var si decide per il no rigore. Al 31’ ecco che cambia il risultato della partita. Marusic fa tutto da solo, si libera di Portanova e in area lascia partire un destro piazzato che buca Sirigu. Nei minuti di recupero accelerata di Lazzari e passaggio perfetto per Immobile, che di precisione trova la rete del doppio vantaggio. Sarri e i suoi negli spogliatoi avanti di due gol.

Immobile fa tripletta, Patric sfortunato

Blessin toglie Portanova e manda in campo Ekuban. Inizia così la ripresa. Al 49’ occasione Felipe Anderson, Sirigu c’è con una grande risposta. Zaccagni calcia a giro, palla fuori di pochissimo. Il Genoa ci prova, attacca, ma sono della Lazio le occasioni migliori. E al 63’ assist verticale di Luis Alberto per Immobile, che davanti a Sirigu sfrutta una carambola e di testa fa doppietta. E tris biancoceleste al Ferraris. Il Genoa prova a non mollare. Amiri fa tutto da solo, a testa bassa, poi mette in mezzo un pallone che Patric devia nella sua porta con la coscia. Traversa e palla dentro, c'è l'ok della tecnologia. Venti minuti alla fine, Sirigu salva su un tiro deviato di Immobile. Ritmi sempre altissimi. E Ciro, in super giornata, da posizione laterale lascia partire un destro che vale la sua tripletta. Il colpo di grazia per il Genoa. Seconda sconfitta per Blessin da quando è a Genova. La missione salvezza diventa durissima.