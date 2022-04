Serie A, Torino-Milan 0-0: Juric frena la corsa dei rossoneri

TORINO - Un grande Toro ferma il Milan: 0-0 al Grande Torino con i giocatori di Juric che hanno giocato in maniera spavalda e costruito le occasioni migliori. Il portiere granata Berisha , per la cronaca, ha effettuato un solo intervento d’un certo spessore: al 24’ su tiro di Calabria. Poi tanto granata con Bremer che ha praticamente fatto vedere il pallone a Giroud solo prima della partita. Il difensore brasiliano è stato eccezionale, praticamente da solo ha fermato tutte le minacce milaniste. Elemento straordinario. Anche Pobega, sinché ha avuto benzina nelle gambe e lucidità nella testa, è stato protagonista della partita. Ha fatto pressing, inseguito gli avversari, lottato su ogni pallone. Scherzo del destino, lui e Bremer a fine stagione lasceranno il Toro a meno che non succeda qualcosa di imprevedibile. Buona, tra l’altro, la prestazione di Rodriguez e commovente, come al solito, quella di Belotti. Il Gallo ha dato tutto, praticamente da solo ha tenuto alta la squadra granata difendendo tanti palloni e permettendo ai suoi compagni di portarsi su e non essere schiacciati nella propria metà campo.

Il Milan ci ha provato ma il Toro non lo ha fatto giocare. I ragazzi di Pioli non hanno avuto la capacità di sfruttare quel poco che hanno lasciato i granata. All’inizio la squadra milanista, parliamo dei primi 45 minuti, l’ha messa sulla corsa, caratteristiche che di solito esalta il Torino. E per questo in diverse occasioni, a turno, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez e Leao hanno provato ad affondare ma alla fine sono sempre andati a sbattere sul muro-Bremer, giocatore ovunque. Questo nel primo tempo. Nel secondo tempo le azioni più belle sono del Toro Nella ripresa le azioni più belle sono del Toro. Al 5’ arriva una grande conclusione di Voivoda con il pallone indirizzato all’incrocio: strepitoso Maignan che salva con un intervento eccezionale. E al 20’ Belotti sfiora il gol del secolo. Il Gallo arpiona un traversone di Rodriguez, salta Tomori ma la sua conclusione viene respinta dallo stesso milanista. Lo stesso capitano granata alla mezzora parte sul filo del fuorigioco ma stanco non riesce a diagonalizzare il tiro che va fuori. Occasione pure questa. In mezzo a tanto e solo granata un’iniziativa di Tonali ben parata da Berisha. Belotti, stremato, viene sostituito e al suo posto entra Pellegri che si costruisce subito una grande occasione ma il suo tiro viene neutralizzato dal portiere rossonero. Un’azione personale importante.