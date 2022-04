Diretta Bologna-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - A chiudere la 32ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara tra Bologna e Sampdoria. I rossoblù sono reduci dal pareggio per 0-0 in casa del Milan ma non vincono dallo scorso 21 febbraio: 2-1 sullo Spezia. Cinque turni senza centrare il bottino pieno, dunque, per i rossoblù, che stasera affronteranno una squadra in lotta per non retrocedere. Sono infatti solo quattro i punti che dividono i blucerchiati di Giampaolo dal Cagliari quartultimo. Gli emiliani non hanno segnato alcun gol nelle ultime quattro uscite di campionato: l'ultima volta che hanno infilato cinque incontri di fila senza reti all'attivo in una singola stagione di Serie A risale al maggio 2011, con Alberto Malesani in panchina. L'ultimo successo della Sampdoria in casa del Bologna in Serie A risale al 2 novembre 2003 (1-0 firmato dalla prima rete in blucerchiato in campionato di Cristiano Doni): da allora sette vittorie emiliane, incluse le sei più recenti, e cinque pareggi.