Juve, il rammarico di Del Piero: "Se batteva l'Inter era in corsa per il titolo"

“La prima cosa che noti se guardi la classifica è che se la Juventus fosse riuscita a battere l’Inter, ora sarebbe in mezzo a questa corsa affascinante per lo scudetto. Sarebbe stata lì con l’impeto di arrivare da dietro.” Alessandro Del Piero analizza la lotta per il titolo. L'ex capitano bianconero si rammarica per l'occasione persa dagli uomini di Allegri e indica l'Inter come squadra da battere. "Per quello che ha fatto vedere in campionato è la favorita - ha dichiarato a Sky Sport - è uscita a testa alta dalla Champions League vincendo in casa del Liverpool. Ha creato tantissimo: Dzeko come gol e assist ha segnato probabilmente quanto Lukaku. Non è un caso che i numeri descrivano la superiorità dei nerazzurri: come rosa è quella più equilibrata di tutte, soprattutto con la panchina che ha rispetto ad altre squadre. Hanno vinto l'anno scorso e certi giocatori hanno già vissuto alcune dinamiche, per cui sanno dove pescare la cosa giusta. Questo è il vantaggio nel finale di stagione".