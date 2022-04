Bologna-Sampdoria 2-0: Arnautovic regala i tre punti a Mihajlovic

Bologna-Sampdoria, tabellino e statistiche

Il Bologna ci prova ma il primo tempo finisce senza reti

La 32a giornata di Serie A si chiude al Dall'Ara con la sfida tra Bologna e Sampdoria. I rossoblù hanno un netto distacco sulla zona retrocessione ma vogliono conquistare punti importanti per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Discorso diverso invece per i blucerchiati, in crisi di risultati e a caccia di punti per staccarsi ulteriormente dal terzultimo posto. De Leo, in panchina visto il ricovero di Mihajlovic, punta sulla coppia formata da Arnautovic e Barrow mentre Giampaolo conferma lo stesso l'undici delle ultime due partite con Caputo e Sabiri supportati da Sensi alle spalle. La partita si apre con una fase di studio tra le squadre, con qualche spunto già nei primi minuti. Al 19' Arnautovic vince il duello fisico con Ferrari, prova un tiro diagonale ma Audero salva con il piede. Ancora Arnautovic poco dopo, stavolta in pressione su Audero e costretto ad un passaggio al limite per Bereszynski. L'attaccante austiaco è il fulcro delle azioni del Bologna, innescando anche Barrow al 19' per un ottimo tiro dal limite. Rossoblù ancora pericolosi al 27', Arnautovic vince di nuovo lo scontro con Ferrari e trova il passaggio per Barrow che però non arriva sul pallone. Al 30' ci prova Hickey con un diagonale, il pallone sfiora il palo. La Sampdoria prova a reagire ma non riesce a creare occasioni capaci di impensierire la difesa avversaria. I primi 45 minuti si chiudono così senza reti nonostante le tante occasioni create dai padroni di casa.

Arnautovic stende Giampaolo con una doppietta

La Sampdoria inizia la ripresa in modo aggressivo, sfiorando il gol già dopo pochi minuti: al 49' Caputo supera Soumaoro e rimane da solo contro Skorupski che però para il suo tiro. Segue una lunga fase di possesso palla, con i blucerchiati che sono rientrati in campo decisamente più carichi ma che non riescono comunque a trovare spazi per far male al Bologna. Col passare dei minuti però crescono i rossoblù che riescono finalmente a sbloccare la partita dopo le tante occasioni nel primo tempo. Al 61' Hickey crossa in area, ci arriva Dijks che fa da sponda per Arnautovic che con un facile tap-in fa 1-0. Il vantaggio carica la squadra di Mihajlovic che si lancia in avanti a caccia del raddoppio per chiudere la gara. Dopo una traversa di Sansone al 71' e il pericoloso colpo di testa di Dominguez al 72', il secondo gol per il Bologna arriva al 76', ancora con Arnautovic che firma la doppietta con una finta che inganna Colley per poi battere anche Audero. I blucerchiati non riescono a reagire mentre i rossoblù si limitano a gestire il pallone fino al triplice fischio finale: il Bologna trionfa in casa per 2-0.