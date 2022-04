Serie A, 18 squadre per fare strada anche in Europa

Il 22 maggio “festeggeremo” 12 anni dall’ultima Champions italiana, quella conquistata dall’Inter a Madrid battendo 2-0 il Bayern Monaco. Da allora solo la Juventus, raggiungendo la finale in due occasioni (a Berlino nel 2015 e a Cardiff nel 2017), ha portato il nostro calcio a un passo dall’eccellenza in Europa. La crisi è strutturale - come dimostra pure il doppio flop mondiale della Nazionale - e per questo difficile da maneggiare. Un punto di partenza può però essere una sforbiciata al format della Serie A. Come dimostra l’analisi con gli altri quattro campionati principali in Europa (Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), la competitività delle squadre che lottano per salvarsi da noi è bassissima. Nonostante dovessero essere super stimolate dall’incubo di retrocedere, Cagliari, Venezia, Genoa e Salernitana nelle ultime 2 giornate di campionato sono state unite da un unico destino: hanno perso tutte. Allargando l’orizzonte alle ultime 5 gare giocate, lo scenario non cambia molto: Cagliari e Venezia non hanno raccolto neanche un punto, la Salernitana ha pareggiato con il Sassuolo (2-2) mentre il Genoa è stata l’unica a non avere encefalogramma piatto, addirittura vincendo una partita (1-0 col Torino) e raccogliendo due 0-0 con Atalanta ed Empoli.