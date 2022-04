L'ex Toro Pecci: "Juve? Sembra facciano a gara davanti per farsi riprendere"

TORINO - A “1 Football Club” è intervenuto Eraldo Pecci, commentatore Rai, che compie oggi 67 anni. Ex calciatore granata, con il Torino ha conquistato lo Scudetto del 1976. Per lui sei stagioni consecutive con i granata dal 1975 al 1981 per un totale di 212 presenze e 16 gol. Nel dettaglio le sue parole: "Napoli più forte con Osimhen ma gioca peggio? Per me no, non è così. Non credo giochi peggio ma è un campionato al ribasso. Per questi ci sono tante pretendenti e le grandi squadre fanno tanti stop. Li fa il Napoli, così come Inter e Milan. Con tutto il rispetto per Osimhen, ma con Careca e Maradona, avrebbe fatto panchina. Il livello è questo qui. Sembra che aspettino la Juventus: il Milan non segna neanche a pagarlo, l'Inter è tornata a fare una buona partita dopo tanto tempo. Il Napoli è capace di fare una grande prestazione in trasferta poi spreca punti in casa, così come l'Atalanta. Questo è un campionato di "B1". Accettiamolo e godiamoci le emozioni di avere una situazione così aperta. Parliamo di campionati anomali, in questa situazione. I numeri, se li "torturi", ti dicono quello che vuoi sentirti dire. Alla fine, abbiamo visto rinvii, tanti impegni, infortuni frequenti e contagi Covid. Sono campionati diversi e imprevedibili in questa situazione".