Giudice sportivo, un turno a Juric. Duemila euro di ammenda alla Juve

ROMA- Il giudice sportivo ha fermato per turno il tecnico del Torino Ivan Juric. Squalifiche di una giornata anche per Ampadu del Venezia, Muldur del Sassuolo e Zurkowski dell'Empoli. Ammenda di duemila euro alla Juventus per uno striscione esposto dai sostenitori e cori offensivi contro istituzioni internazionali del calcio, e all'Udinese per causa del lancio di quattro bicchieri di plastica nel recinto di gioco da parte dei sostenitori bianconeri, stesso motivo dei mille euro di ammenda al Venezia.