Diretta Milan-Genoa ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Mancano sei giornate alla fine, Pioli chiede un ultimo sforzo al Milan. Stasera a San Siro, davanti a quasi settantamila spettatori, i rossoneri vogliono provare a rialzarsi contro il Genoa dopo due pareggi consecutivi per 0-0 contro Bologna e Torino: "Il sostegno dei tifosi - ha detto l'allenatore - credo che siano un'arma in più. Ci danno un'energia costante e continua e dobbiamo approfittarne, avremo bisogno anche di questo per fare bene fino alla fine. Giusto credere allo Scudetto, perché siamo forti e consapevoli dei nostri mezzi". Di fronte il Genoa di Blessin reduce dalla pesante sconfitta con la Lazio: "Nelle ultime due partite abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e magari provare a farci noi un regalo".