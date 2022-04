Serie A, anticipi e posticipi della 34ª giornata: Sassuolo-Juventus lunedì

TORINO - La Lega Serie A ha delineato il programma del 34° turno di campionato, in programma dal 23 al 25 aprile 2022. Spicca il doppio confronto tra romane e milanesi con punti Scudetto ed Europa in palio: Inter-Roma e Lazio-Milan. Sabato a San Siro, alle ore 18, andrà infatti in scena la sfida al passato di Mourinho che tornerà in casa dei nerazzurri per affrontare la formazione di Inzaghi, mentre domenica, nel posticipo delle 20,45, Sarri ospiterà i rossoneri di Pioli (ex tecnico dei biancocelesti). A chiudere il quadro ci sarà il Napoli in campo domenica alle 15 e la Juventus che lunedì 25 aprile affronterà in trasferta il Sassuolo.