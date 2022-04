Plusvalenze, Gravina spinge per una nuova regola nelle norme Figc

TORINO - I vertici della Figc hanno osservato molto attentamente l'evolversi dell'inchiesta sulle plusvalenze. «Un'inchiesta conoscitiva», l'aveva definita il presidente Gabriele Gravina, attirandosi molte critiche all'epoca, ma il presidente era consapevole che la strada intrapresa era abbastanza utopistica: stabilire il valore di un giocatore in modo scientifico ed oggettivo non è possibile e finisce per essere il punto debole, anzi debolissimo, di qualsiasi inchieste con oggetto presunte plusvalenze fittizie dei club. L'inconsistenza giuridica dell'ultimo tentativo della Procura Federale ne è un lampante esempio, ma Gravina sa anche che la sostenibilità del calcio italiano non si ottiene con il proscioglimento di oggi, per quanto logico e giuridicamente sacrosanto.

L'idea

Sistemare i bilanci con plusvalenze che generano valore virtuale e non denaro è un trucco a cui praticamente tutti i club hanno fatto ricorso per ossigenare i momenti critici, salvo poi renderli ancora più critici con il perverso meccanismo che quel tipo di operazioni crea. Ecco perché la Figc sta pensando a una norma che disincentivi quell'approccio. L'idea è quella di inserire nelle Noif un meccanismo di ricomputo delle plusvalenze, diverso da quello civilistico (che sui bilanci resterà immutato). Si vuole trovare un modo per sterilizzare ai soli fini sportivi l’effetto della plusvalenza. Magari prendendo in esame per la definizione dei nostri criteri e i nostri indici solo la quota del calciatore anno per anno iscritta a bilancio, rendendo la plusvalenza eventualmente fittizia inutile per imbellettare i conti. Non è la norma che risanerà il calcio italiano, ma potrebbe essere la via per uscire da quest'equivoco senza perdere soldi e tempo in un'altra inchiesta.