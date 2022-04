Diretta Juve-Bologna ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

TORINO - Alle ore 18.30, all'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita il Bologna nella 33ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo il ko interno contro l'Inter, sono tornati alla vittoria battendo 2-1 in rimonta il Cagliari. Contro i rossoblù la Vecchia Signora cerca punti importanti per blindare il quarto posto e portarsi momentaneamente a +8 dalla Roma, impegnata lunedì contro il Napoli al Maradona. Vlahovic e compagni, poi, mercoledì scenderanno nuovamente in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina - all'andata fu 1-0 per i bianconeri, autorete di Venuti -. I felsinei, invece, dopo il prestigioso pareggio del Meazza contro il Milan (0-0), hanno battuto 2-0 la Sampdoria al Dall'Ara grazie alla doppietta di Arnautovic. La Juve ha vinto in tutte le ultime 11 gare di Serie A giocate contro il Bologna (segnando ben 26 reti nel parziale): la squadra emiliana è quella contro cui i bianconeri hanno la striscia aperta di vittorie più lunga.