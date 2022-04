Diretta Lazio-Torino ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - È un Torino carico e con tanta voglia di migliorarsi quello che affronterà la Lazio all’Olimpico. Otto punti in più rispetto a un anno fa dopo 31 partite e Juric vuole alti passi in avanti: “Le motivazioni sono alte, della squadra e mie. Gli stimoli ci sono e i ragazzi hanno l’intenzione di ripetere le buone prestazioni e continuare a crescere”. La squadra di Sarri invece, è in corsa per un posto in Europa. I biancocelesti vanno a caccia di punti pesanti per rimanere in scia del quinto posto e tenere lontane Atalanta e Fiorentina. Qualche dato. Lazio e Torino hanno pareggiato negli ultimi due incontri di Serie A e non impattano in tre gare di fila nel massimo torneo dal 1977; inoltre, dopo il pareggio nel match d’andata, potrebbero concludere in parità entrambi i match di uno stesso campionato per la prima volta dalla stagione 2007/08.