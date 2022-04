Diretta Cagliari-Sassuolo ore 12.30, come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

CAGLIARI - Dopo la vittoria casalinga contro l'Atalanta, il Sassuolo scende a Cagliari, per affrontare i rossoblu, alla disperata caccia di punti salvezza. Dionisi recupera due pedine importanti, ma ne perde una: "Recuperiamo Frattesi, tutti a centrocampo sono a disposizione. Per quanto riguarda i giocatori offensivi recuperiamo Djuricic. Lo aspettavamo e sono contento torni in squadra. Purtroppo non ci sarà Berardi per una contusione", ha detto il tecnico neroverde alla vigilia. Mazzarri, reduce da cinque sconfitte consecutive, suona la carica: "Penso sempre partita dopo partita, contro il Sassuolo non dovremo commettere gli errori delle uscite precedenti. Dobbiamo essere propositivi e avere la testa giusta perché affrontiamo una squadra che gioca bene a calcio, sarà importante saper leggere i momenti della gara. Ho parlato tanto con i ragazzi in settimana e sono convinto faranno una prestazione gagliarda per raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo".