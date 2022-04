Diretta Fiorentina-Venezia ore 16.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui Fiorentina-Venezia LIVE sul nostro sito

Dove vedere Fiorentina-Venezia

Fiorentina-Venezia, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 16.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Fiorentina-Venezia, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, Quarta, Amrabat, Duncan, Callejon, Ikoné, Saponara, Piatek, Kokorin.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Johnsen, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Lazar, Svoboda, Ullmann, Tessmann, Kiyine, Peretz, Aramu, Nani, Nsame.

ARBITRO: Abisso di Palermo

GUARDALINEE: Raspollini e Affatatto

QUARTO UOMO: Ghersini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Tolfo