Lazio-Torino 1-1: Pellegri segna, Immobile nel recupero pareggia i conti

ROMA - Un grande Torino pareggia con la Lazio all’Olimpico. Partita praticamente perfetta dal punto di vista tattico per i ragazzi di Juric che vanno avanti con un gol di Pellegri al 56’. Quattro reti in Serie A, tre ai biancocelesti. Una bestia nera. Poche occasioni per Immobile e compagni. Ma Ciro, bomber di razza, sfrutta al meglio l'unico pallone che gli arriva. Colpo di testa che vale un punto in pieno recupero. Sarri frena così la sua corsa all’Europa dopo due vittorie di fila. Per un posto nelle coppe la situazione rimane tutta aperta.

Lazio-Torino, la cronaca

Torino convinto, Lazio imbrigliata. La pressione dei granata è efficace con marcature a uomo e poco spazio per la qualità di Luis Alberto e Milinkovic. Ritmi alti, zero occasioni. Poi al 28’ Bremer, di testa da calcio d’angolo, stacca bene ma prende solo il palo. Sulla ribattuta Ricci non riesce a trovare la rete Strakosha si salva. Poco dopo il portiere albanese tocca un tiro di Pobega. A pochi minuti dalla fine del primo tempo alza bandiera bianca Patric per un problema muscolare. Dentro Luiz Felipe. La partita rimane bloccata sullo 0-0.

Torino convinto, Immobile c'è

Dentro Pellegri per Belotti, cambia subito il Torino a inizio di secondo tempo. La Lazio soffre da calcio d’angolo, al 49’ Felipe Anderson salva sulla linea un pallone colpito da Izzo. Al 56’ però, Pellegri stacca e deposita la palla in rete che vale il vantaggio. Sarri, sconsolato, cambia: fuori Luis Alberto e Leiva per Basic e Cataldi. I biancocelesti con tante difficoltà. Al 73' tiro di Marusic dalla distanza, Berisha blocca senza problemi. Poco dopo il portiere albanese fa una grande parata su un colpo di testa di Milinkovic. Dieci al termine, la Lazio in qualche modo ci prova. Quando inizia il recupero cross di Milinkovic per la testa di Immobile, che sul secondo palo di testa infila Berisha. Esplode l'Olimpico, ma non c'è più tempo. Finisce 1-1, una mezza beffa per il Toro.