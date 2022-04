Diretta Napoli-Roma ore 19: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Nel giorno di Pasquetta, che chiude la 33ª giornata di Serie A, Napoli e Roma si giocano una grossa fetta del proprio campionato allo Stadio Maradona: gli azzurri di Spalletti, dopo il ko con la Fiorentina, non possono che vincere per restare agganciati al sogno scudetto. I giallorossi di Mourinho, imbattuti da 11 giornate in campionato, sognano però un successo che li avvicini a soli 3 punti dalla Juve, quarta e in zona Champions League. La sfida di stasera è la 150ª in Serie A tra Napoli e Roma: il match di andata, nella Capitale, si è chiuso con un pareggio senza reti mentre l'ultimo precedente all'ombra del Vesuvio, il 29 novembre 2020, è stato vinto 4-0 dai padroni di casa.