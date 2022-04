Moviola Inter-Milan: Kalulu infastidisce Handanovic?

MILANO - La direzione di Mariani, senza errori gravi, lascia però delle perplessità, soprattutto per il gol annullato al Milan al 21’ della ripresa. Prima mancano due gialli nel primo tempo a Perisic (fallo su Theo) e Darmian (Leao), mentre è corretta la scelta di ammonire il terzino francese del Milan per il fallo su Correa (a velocità normale sembrava il contrario). Giusto sorvolare anche sul contatto Darmian-Theo in area rossonera al 10’ della ripresa; mentre Mariani non fischia fallo al 18' su Lautaro lanciato a rete, anche se Kalulu in effetti gli pesta il piede destro, togliendogli la scarpa. Al 21' l'episodio contestato: angolo per il Milan, respinta di Tomori (petto) e palla a Bennacer che calcia di prima dal limite e segna. Mariani dà il gol, poi viene chiamato al Var e annulla per fuorigioco di Kalulu. Il francese è in fuorigioco davanti ad Handanovic e gli copre la visuale, ma il tiro dell'algerino non è sulla stessa traiettoria dell'asse Kalulu-Handanovic: restano dubbi.