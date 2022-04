Diretta Udinese-Salernitana 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Tra i tanto discussi recuperi del campionato di Serie A spicca anche la partita tra Udinese e Salernitana, gara originariamente in programma per la 19ª giornata e che mette in palio punti fondamentali in ottica salvezza. L'Udinese sta attraversando uno grande momento di forma. I friulani sono reduci da 3 successi consecutivi contro Cagliari, Venezia ed Empoli, mentre la Salernitana arriva dalla vittoria in trasferta contro la Sampdoria per 2-1 grazie alle reti siglate da Fazio e Ederson.