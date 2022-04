Udinese-Salernitana 0-1: Verdi beffa Cioffi al 93'

Alla Dacia Arena Udinese e Salernitana si sfidano nel recupero della 19ª giornata di Serie A, in programma a dicembre ma poi annullata a causa di un focolaio di Covid nel club granata. Una prima sentenza aveva assegnato il successo a tavolino ai friulani, poi i granata sono stati sollevati da qualsiasi responsabilità, definendo così il recupero della sfida. Ottimo momento per entrambe le squadre, con l'Udinese reduce da tre vittorie consecutive e la Salernitana reduce dalla fondamentale vittoria contro la Sampdoria che ha caricato la squadra per l'obiettivo salvezza. Cioffi punta sulla coppia composta da Deulofeu e Pussetto mentre Nicola si affida a Ribery accanto a Bonazzoli. Buon inizio di gara con ritmi alti e con i padroni di casa più pericolosi e capaci di sfiorare il vantaggio. Al 15' Deulofeu supera Radovanovic e prova il destro che sfiora il palo, poi pochi minuti dopo ancora lo spagnolo serve Pussetto da posizione ravvicinata, Sepe però interviene bene. La partita però rallenta improvvisamente, con i ritmi che calano drasticamente. Il primo tempo si chiude con il brivido : al 47' con la Salernitana che ci prova grazie al cross di Ribery per Gyomber che di testa sfiora la traversa. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

Verdi beffa l'Udinese al 93'!

Rientra meglio la Salernitana, che scende in campo più aggressiva cercando di creare occasioni pericolose. Al 56' lancio in profondità di Bohinen per Ranieri che sfonda in area e prova la conclusione che viene bloccata da Silvestri. Rallentano nuovamente i ritmi, con nessuna delle due squadre che vuole sbilanciarsi in avanti e i minuti che scorrono. Dopo una lunga fase giocata a centrocampo la gara si riaccende all'81': Wallace prova il tiro a giro che finisce fuori, poi la Salernitana che riparte con il tiro di Mikael deviato da Marì che finisce sul palo. Reagisce ancora l'Udinese con Deulofeu con un destro a giro su punizione, Sepe si supera e para il tiro. La partita sembra ormai finita ma al 93' Ederson lancia Verdi (entrato all'87' al posto di Bonazzoli) che si ritrova da solo in mezzo al campo e batte poi Silvestri in uscita. Clamorosa vittoria di Nicola che può continuare a sperare nella salvezza.