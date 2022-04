Figc, ecco i nuovi direttori sportivi: c'è anche Storari

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della Figc i neodirettori sportivi che si sono diplomati dopo aver superato gli esami finali del corso. I ds avevano riempito le aule del Centro Tecnico Federale dallo scorso 15 novembre - quando le lezioni sono state inaugurate - fino al 22 dicembre, seguendo un programma didattico di 144 ore caratterizzato da docenze di esperti del settore, come - tra gli altri - direttori sportivi del calibro di Piero Ausilio (Inter), Riccardo Bigon (Bologna), Daniele Faggiano (Sampdoria), Cristiano Giuntoli (Napoli) e Frederic Massara (Milan). Tra i neodiplomati il migliore del corso è risultato Antonio D'Ottavio, Chief Scout delle squadre Under 16, 17 e 19 del Milan. Da segnalare anche le prove finali fatte registrare dall'Head of Sport Organization and Strategy dell'Inter, Marco Benetti, e dallo Sport Secretariat First Team - sempre del club nerazzurro - Domenico Vassallo.